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Haberler Spor Bodrum seri peşinde

Bodrum seri peşinde

Manisa zaferiyle morallenen Muğla ekibi, 13.30’da Keçiörengücü ile sahasında kozlarını paylaşacak.

HABER MERKEZİ
Bodrum seri peşinde
Trendyol 1. Lig'de 4 maçlık galibiyet hasretinin ardından hafta içinde Manisa FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek Play- Off hattındaki yerini sağlamlaştıran Bodrum FK, bugün Ankara Keçiörengücü'nü seri yakalama hedefiyle ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Yiğit Arslan'ın yöneteceği maçta ev sahibi Bodrum, Eyüpspor karşısında aldığı 2 maçlık ceza nedeniyle taraftarından yine yoksun olacak. Yeşil-beyazlılar, 47 puanla Play-Off barajında beşinci sırada konumlanıyor. Finalleri bir an önce garantilemek isteyen yeşil-beyazlı ekibin sekizinci basamaktaki Gençlerbirliği'yle arasında 4 puanlık fark bulunuyor. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Artık hata payımız kalmadı. Play-Off iddiamızı sürdürmek için mutlaka kazanmalıyız" dedi.
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