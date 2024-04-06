Bodrum seri peşinde

Trendyol 1. Lig'de 4 maçlık galibiyet hasretinin ardından hafta içinde Manisa FK'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek Play- Off hattındaki yerini sağlamlaştıran Bodrum FK, bugün Ankara Keçiörengücü'nü seri yakalama hedefiyle ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Yiğit Arslan'ın yöneteceği maçta ev sahibi Bodrum, Eyüpspor karşısında aldığı 2 maçlık ceza nedeniyle taraftarından yine yoksun olacak. Yeşil-beyazlılar, 47 puanla Play-Off barajında beşinci sırada konumlanıyor. Finalleri bir an önce garantilemek isteyen yeşil-beyazlı ekibin sekizinci basamaktaki Gençlerbirliği'yle arasında 4 puanlık fark bulunuyor. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Artık hata payımız kalmadı. Play-Off iddiamızı sürdürmek için mutlaka kazanmalıyız" dedi.