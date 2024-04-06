Levent kapışması

Ezeli rakipler G.Saray ve F.Bahçe şampiyonluk yarışı dışında transfer için de rekabet halinde. Sezon sonu planlarını şimdiden yapmaya başlayan iki kulüp Karagümrük forması giyen Levent Mercan için temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların devre arasında 23 yaşındaki oyuncu ile anlaştığı öne sürülmüş ancak Karagümrük yönetiminin F.Bahçe'nin teklifine sıcak baktığı iddia edilmişti. Bu konuda yönetimin F.Bahçe, futbolcunun da G.Saray'a sıcak baktığı konuşulurken yaşanacak gelişme merakla bekleniyor.

SIKI REKABET YAŞANACAK

Devre arasında Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın, Levent Mercan için istediği rakamı Galatasaray cephesinin ödemeyi kabul etmemesi üzerine görüşmelerin durduğu kaydedilmiş, bu nedenle F.Bahçe ihtimali daha ağır basmıştı. İki ekibin de sol beke takviye yaparak bu bölgesinde alternatiflerini artırmayı planladığı konuşuluyor.