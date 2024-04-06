Nazilli Bld’de istifa şoku

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da istifa şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda genel kaptan İbrahim Kırdemir yaptığı açıklamayla görevi bıraktığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kırdemir, "Hakkınızı helal edin. Bundan sonra da hayatın ne getireceğini bilemem ama görevim süresince maddi manevi her şeyimi verdiğimi düşünüyorum. Bunu da herkesin takdir ettiğini biliyorum. Yine kalbimin pazubandını taktığım, arması için formamı terlettiğim Nazilli Belediyespor için atacağını herkesin bilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.