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Haberler Spor Eyüpspor Süper Lig’de

Eyüpspor Süper Lig’de

105 yıllık mazisi olan Arda Turan’ın çalıştırdığı İstanbul ekibi tarihinde ilk kez en üst lige çıktı.

HABER MERKEZİ
Eyüpspor Süper Lig’de
Eyüpspor, 1. Lig'in 29. haftasında sahasında konuk ettiği Altay'ı 4-1 mağlup ederek bitime 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Bu şampiyonlukla Arda Turan'ın çalıştırdığı İstanbul temsilcisi, kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı. 1919 yılında kurulan Eyüpspor, 105 yıllık kulüp tarihinde daha önce Süper Lig'de boy gösterememişti. 2020-21 sezonunda İkinci Lig'de şampiyon olarak 37 yıl aranın ardından Birinci Lig'e yükselen Eyüpspor, üç sezon sonrasında ise Süper Lig'e adını yazdırmayı başardı. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, eflatun-sarıları Süper Lig'e çıkarmasıyla birlikte ilk teknik direktörlük başarısını elde ederek büyük sevinç yaşadı.
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