Manisa son anda

Trendyol 1. Lig'de Manisa Futbol Kulübü yeni teknik direktörü Levent Devrim ile çıktığı ilk maçta zorlu Bandırma deplasmanında son dakikada bulduğu golle bir puanı kurtardı: 1-1. 33. dakikada Diallo'ya sert giren Bandırmalı Mücahit kırmızı kartla oyundan atıldı. 40'ta Oğuz'un sert şutu üst direkte patladı. 44'te Rahmetullah'ın ortasında Djitte kafayla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 90+1. dakikada Bekir'in pasında John Mary kale önünde topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 1-1.