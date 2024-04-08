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Haberler Spor Manisa son anda

Manisa son anda

HABER MERKEZİ
Manisa son anda
Trendyol 1. Lig'de Manisa Futbol Kulübü yeni teknik direktörü Levent Devrim ile çıktığı ilk maçta zorlu Bandırma deplasmanında son dakikada bulduğu golle bir puanı kurtardı: 1-1. 33. dakikada Diallo'ya sert giren Bandırmalı Mücahit kırmızı kartla oyundan atıldı. 40'ta Oğuz'un sert şutu üst direkte patladı. 44'te Rahmetullah'ın ortasında Djitte kafayla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 90+1. dakikada Bekir'in pasında John Mary kale önünde topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi: 1-1.
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