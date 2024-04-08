Süper Lig Kulüpleri, TFF seçimi için imza toplamaya başladı

Son dakika... Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ''Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik'' sözleriyle TFF'nin 18 Temmuz'da seçime gitme kararı aldığını açıklamıştı. Bu karar sonrası, Süper Lig kulüplerinden imza hamlesi geldi.

Seçimin temmuz ayına kalmasını istemeyen kulüpler, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.