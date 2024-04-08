TFF’de seçim kararı alındı

Bir dizi etkinliklerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyeti, Siteler Mahallesi'nde kurulan K6 konteyner kentini ziyaret etti. Aralarında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da bulunduğu heyet, depremzede çocuklarla konteyner kentteki halı sahada maç yaptı. Burada bir açıklama yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'daki mali genel kurulu, seçimli genel kurul olarak yapma kararı aldıklarını açıkladı. Büyükekşi, "18 Temmuz'da yapacağımız mali genel kurulumuzu, seçimli genel kurul olarak yapmaya karar verdik. Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.