Arkas zor virajda

ARKAS Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 5-8 turunda 3-1 mağlup ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda da 3-0 yenerek Play-Off 5-6 turuna yükselen Arkas Spor, bugün Spor Toto ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, 2 galibiyete ulaşan ekibin sezonu 5. sırada tamamlayacağını belirterek, "Saha ve seyirci avantajını iyi kullanmak istiyoruz. Taraftarlarımızın desteğiyle Spor Toto'yu yenmek ve seride öne geçmek hedefindeyiz" dedi. Öte yandan eşleşmenin ikinci maçı 14 Nisan'da Ankara'da oynanacak. Gerekmesi halinde ise iki takım üçüncü maç için yine İzmir'de karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi, Spor Toto'yu elemesi halinde CEV Kupası'na, seriyi kaybederse Balkan Kupası'na katılma hakkı kazanacak.