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Bodrum Futbol kaderini çizecek

HABER MERKEZİ
Bodrum Futbol kaderini çizecek
Trendyol 1. Lig'de bitime 5 maç kala 48 puanla 6. basamakta yer alan Bodrum FK, önümüzdeki 3 karşılaşmada hem kendi hem de alt sıraların kaderini belirleyecek. Bayramın ardından önce düşme hattında yer alan Adanaspor'la deplasmanda karşılaşacak yeşil-beyazlılar ardından yine kümede kalma savaşı veren Şanlıurfa'yla evinde oynayacak. Ege ekibi 32. haftada ise alt sıralarda yer alan Tuzla ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Bodrum FK 3 kritik maçın ardından Kocaelispor ve Göztepe (D) ile karşılaşacak. Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 8. sırada yer alan G.Birliği'nin 4 puan önünde olduklarını belirterek, "Artık puan kaybetme lüksümüz yok. Biz maçlarımızı kazanıp Play- Off'ta yer almak istiyoruz" dedi.
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