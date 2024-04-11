Kamada savaşı

Trendyol Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi. Gelecek sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başlayan iki dev kulübün aynı oyuncu için girişimlere başladığı öne sürüldü. Japon futbolunun son yıllarda piyasaya çıkardığı en önemli isimlerden olan Daichi Kamada'nın yaz transfer döneminde Türkiye'ye geleceği öne sürüldü.

BONSERVİS SORUN YOK

Sarı-lacivertli kulüp, Szymanski'nin ayrılma ihtimaline karşı yıldız ismi gündemine alırken, sarı-kırmızılılar ise sezon sonu takımdan ayrılacak olan Mertens'in yerine istiyor. Sezon başında Frankfurt'tan Lazio'ya transfer olan Japon yıldızın sezon sonunda İtalyan ekibinden ayrılması bekleniyor. Türkiye'nin iki devinin yıldız isim için bonservis bedeli ödemeyecek olması da iştahı kabartıyor.

FORMA GİYMEK İSTİYOR

Bu sezon Lazio formasıyla tüm kulvarlarda 31 müsabakaya çıkan Kamada sadece 14 maçta ilk 11'de forma giyebildi. 10 numara pozisyonunda oynayan futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Daha fazla forma şansı bulabileceği ve iddialı bir takıma gitmek isteyen Kamada'nın da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Alınan son bilgilere göre iki kulüp de oyuncunun menajerinden randevu talep etti ve sezon bitmeden transferi noktalamak için harekete geçti.

FRANKFURT'TA YILDIZI PARLADI

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Daichi Kamada, futbola ülkesinin takımlarından Sagan Tosu'da başladı. Buradan Eintracht Frankfurt'a transfer olan Kamada, bir sezon St. Truidense'de kiralık oynadıktan sonra aralıksız olarak 4 sezon Alman ekibinde forma giydi. Kamada sezon başında ise Lazio'ya transfer oldu. Kariyerinde 331 müsabakaya çıkan Japon futbolcu, bu maçlarda 72 gol atarken, 41 de asist yaptı.