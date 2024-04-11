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Manisa Futbol hareketli

Siyah-beyazlılar kontratı bitecek 11 futbolcuyla masaya oturacak.

HABER MERKEZİ
Manisa Futbol hareketli
Trendyol 1. Lig'de düşme potasına çok yaklaşan Manisa FK, bir taraftan kümede kalma savaşı verirken, diğer yandan da iç transfer için kolları sıvadı. Takımın ligi sorunsuz bir bölgede bitireceğine inanan kurmaylar, sözleşmesi sona erecek olan 11 futbolcuyla masaya oturacak. Siyah-beyazlı ekipte, Djokanovic, Topalli, John Mary, Ofkir, Bekir Rroca, Lima, Doğukan, kaleci Erhan, Bedirhan ve Furkan'ın kontratları sezon bitiminde sona erecek. Başkan Mevlüt Aktan önderliğindeki yönetimin yeni teknik direktör Levent Devrim'den alacağı liste doğrultusunda bu oyuncularla masaya oturup, sezon bitmeden harekete geçmesi bekleniyor.
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