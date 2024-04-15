Bornova diş geçiremedi

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off hattında yer alan Bornova 1877 taraftarı önünde ağırladığı Belediye Kütahyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Oynadığı son iki maçtan galibiyetle ayrılmayı başaran İzmir temsilcisi Kütahya ekibine diş geçiremezken, fren yaptı. Taraftarı önünde sergilediği performansla grubunda iç sahada en çok puan toplayan konumunda yer alan yeşil-beyazlılar zorlu rakibi karşısında aldığı beraberlikle puanını 47'ye yükseltirken ligde bitime son iki hafta kala üçüncü sıradaki yerini korudu.