TFF’de adaylık trafiği

TFF yönetiminin, 18 Temmuz'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı alması sonrası adaylık trafiği hız kazandı. UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve iş insanı Erdal Alkış TFF Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Yardımcı yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun içinde bulunduğu türbülanstan çıkması için TFF Başkanlığı'na adayım. Türk futbolunu UEFA/FIFA'da belirlenen uluslararası kriterlere uyumlu ve uygun hale getirerek, futbol ailesi ve paydaşlarıyla birlikte katılımcı, paylaşımcı, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yöneteceğiz" dedi. Erdal Alkış ise "Türk futbolunun içinde bulunduğu kaotik atmosferden çıkma zamanı gelmiştir." ifadesini kullandı. Alkış "Türk futbolunun üzerindeki maddi manevi kara bulutları dağıtmak ve güneşli aydınlık günler için; liyakatli, basiretli, bilgili, adil, şeffaf ve de tarafsız sürdürülebilir bir yönetim ile ama aynı zamanda sizlerin de desteğiyle TFF yönetimine talip olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz" yorumunu yaptı.