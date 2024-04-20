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Potada gözler Ege derbisinde

HABER MERKEZİ
Potada gözler Ege derbisinde
Basketbol Süper Ligi'nde Ege temsilcileri Merkezefendi Belediyesi Basket ve Çağdaş Bodrum Spor bugün kümede kalma yolunda final niteliğindeki maçta rakip olacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Son haftalara düşme korkusuyla giren iki takımdan ligdeki üçüncü sezonunu geçiren Denizli temsilcisi Merkezefendi 27 maçta 10 galibiyet aldı. Ligdeki ilk yılında kurtuluş savaşı veren bir maçı eksik Bodrum ekibi ise 26 maçta 8 galibiyet elde etti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 88-84 Ç. Bodrum kazandı.
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