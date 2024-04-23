Profesyonel liglerde 2023-24 sezonunun sonuna gelinirken, Ege'nin köklü ekipleri küme düşme acısı yaşadı. Bir dönem Avrupa ve Süper Lig'de önemli başarılar elde eden iki Ege ekibi Denizlispor ve Akhisarspor, paraşütsüz düşüşlerini sürdürdü ve bir alt lige düşmeyi garantiledi. Süper Lig'de mücadele ettikleri dönemde başarılarıyla Ege'nin gurur kaynağı olan iki ekibin bu önlenemez düşüşü "Nereden nereye" dedirtti.

DEVLERİN KORKULU RÜYASIYDI

2020-21 sezonunda Süper Lig'den düşen Denizlispor, 4 yılda iki lig birden inerek tarihinde ilk kez 3. Lig'e kadar geriledi. Denizlispor'da, kulübü ilk kez TFF 2. Lig'e, ardından ilk kez 3. Lig'e düşüren Başkan Mehmet Uz tarihe geçti. 1966'da kurulan ve 48 yıllık tarihinde 22 yıl 2. Lig, 20 yıl 1. Lig ve 16 yıl Süper Lig'de yarışan Horoz, Türkiye'yi Avrupa'da da başarıyla temsil etmişti. 2003- 2004'te UEFA Kupası'nda yarışan Denizli, Lorient, S.Prag ve Lyon takımlarını geçerek 4. tura kadar yükselmiş, bu turda o sezonun UEFA Şampiyonu olan Portekiz'in Porto takımına elenmişti.

Denizlispor son olarak 2020-21 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'den 4 yıl içinde 3. Lig'e kadar geriledi. Yeşil-siyahlılar büyük bir şok yaşadı.

PERİ MASALI ARTIK SONA ERDİ

Geçen sezon 3. Lig'de amatörün kıyısından dönen Akhisarspor'un kabusu bu sene gerçek oldu. Akhisarspor 5 sene içinde Süper Lig'den amatör kümeye geriledi. 3. Lig 3. Grup'ta Erbaaspor'a yenilen Akigo, 27 haftada 19 puanda kalıp bitime 1 maç kala havlu atarak Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

7 sezon Süper Lig'de boy gösteren, Türkiye Kupası ve Süper Kupayı müzesine götüren yeşil-siyahlılar, 2021'de 1. Lig'e, 2022'de de 2. Lig'e veda etmişti. Maddi bunalım nedeniyle transfer yasağı ve büyük borç yüküyle karşı karşıya olan Akhisar'ın profesyonel liglerle bağı kalmadı.

Akhisar, 2018'de önce Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nı almış ardından Galatasaray'ı devirip Süper Kupa'yı kaldırmıştı.

ÇİFTE KUPA ALMIŞTI

TÜRK futbolunda bir dönem Anadolu'dan çıkan küçük bir ilçe takımı olarak dev rakiplerine kök söktüren Akhisarspor, tarihinin büyük bir kısmında 3. Lig'de mücadele etmesine rağmen çok önemli başarılara imza attı.

Yeşil-siyahlı Manisa temsilcisi, 2018'de Türkiye Kupası'nı finalde Fenerbahçe'yi, Süper Kupa'yı ise lig şampiyonu Galatasaray'ı yenerek kazanmıştı ve müthiş bir başarı elde etmişti.