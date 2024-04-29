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Haberler Spor Aslan’da son aday Joselu

Aslan’da son aday Joselu

Forvete takviye isteyen G.Saray aradığı ismi İspanya’da buldu.

HABER MERKEZİ
Aslan’da son aday Joselu
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında avantajı eline geçiren Galatasaray, transferde de çalışmalarını hızlandırdı. Teknik direktör Okan Buruk, EURO 2024 öncesi transferlerin çoğunu bitirmek istiyor. Hem Icardi'nin ayrılma ihtimaline karşı hem de onu yedeklemesi için golcü arayan sarıkırmızılılar rotayı Madrid'e çevirdi. Aslan'ın, İspanyol devinin Espanyol'dan kiraladığı Joselu'yu transfer etmek istediği öğrenildi. G.Saray, lig bitince Espanyol'a dönecek olan 34 yaşındaki golcüyü uygun bir rakama kadrosuna katmayı planlıyor.
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