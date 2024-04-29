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Haberler Spor İsmail Yüksek sezonu kapattı

İsmail Yüksek sezonu kapattı

Beşiktaş maçında sakatlanan milli yıldızın iyileşmesi 4-6 haftayı bulacak.

HABER MERKEZİ
İsmail Yüksek sezonu kapattı
BU sezon sakatlıklar nedeniyle çok sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'ye bir oyuncudan daha kötü haber geldi. Beşiktaş maçında sakatlık nedeniyle oyundan çıkan İsmail Yüksek'in durumu belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ayak bileği burkulan İsmail Yüksek'in MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Ayak bileği bağında kopma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır" denildi. Alınan bilgilere göre 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak olan milli yıldızın büyük ihtimalle sezonu da kapattığı ifade edildi.
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