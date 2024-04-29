Petkim son anda yıkıldı

Basketbol Erkekler Süper Lig'de Play-Off mücadelesi veren Aliağa Petkimspor, deplasmanda Onvo Büyükçekmeceye normal süresi 85-85 sona eren maçta uzatmada 96-94 yenilerek yara aldı. İzmir ekibi, karşılaşmaya etkili başlarken ilk periyodu 20-16 önde kapattı. Petkim, ikinci bölümde de Efianayi ve Simmons'un etkili oyunuyla aradaki 4 sayılık farkı korumasını bildi ve soyunma odasına da 43-39 önde girdi. Üçüncü periyotta da Büyükçekmece'ye fırsat vermeyen Aliağa Petkimspor, rakibinin etkili isimleri Franke ve Reed'in sayılarına, Efianayi ile karşılık verdi.

SONUNU GETİREMEDİ

Son bölüme İzmir ekibi 70-65 galibiyetle girmeyi başardı. Son periyot kıran kırana bir çekişmeye sahne oldu. Bu bölümde Franke ve Reed ile bulduğu fırsatları değerlendiren Büyükçekmece, 85-85 eşitliği sağlayınca maç uzatmalara gitti. Uzatma bölümünde büyük bir mücadele yaşanırken bitime iki saniye kala Büyükçekmece Reed'in bulduğu basketle Petkim'i 96-94 yenmeyi başardı.

Ligde Play-Off yarışı kızışırken, Aliağa Petkim bu yenilgiyle 14 galibiyetle 7. sırada kaldı. Son hafta küme düşen Çağdaş Bodrum'la karşılaşacak olan Petkim, 13'er galibiyeti bulunan Büyükçekmece, Türk Telekom ve Bursaspor'la ilk 8 için kapışacak.