Manisa’ya altın 1 puan

TRENDYOL 1. Lig'de düşme hattındaki rakibi Adanaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, kritik maçtan aldığı puanla son 2 haftaya düşme potasının 4 puan üzerinde girmeyi başardı. Ege ekibi, en önemli rakibinden puan alarak farkın kapanmasının önüne geçti. 37 puanla Adanaspor'un 4 puan önünde 12'nci olan Manisa, bu hafta Play-Off yarışındaki Boluspor'u kümede kalışını matematiksel olarak ilen etmek için ağırlayacak. Korkulu rüya görmek istemeyen siyah-beyazlılar, son maçını ise yine kümede kalma yarışındaki Şanlıurfaspor'la deplasmanda oynayacak.