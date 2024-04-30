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Menemen fırtınası

Sarı-lacivertliler, Derince Bld. engelini 7 golle aşarken son iki haftada toplam 11 kez rakip fileleri sarstı

HABER MERKEZİ
Menemen fırtınası

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a katılmayı daha önce garantileyen Menemen FK, son haftalarda gol şov yaptı. Teknik direktör Yılmaz Vural yönetimindeki sarı-lacivertliler, geçtiğimiz gün sahasında kümede kalma mücadelesi veren Derince Belediyespor'u 7-1 yenerek Play- Off'taki rakiplerine göz dağı verdi. Sarı-lacivertlilerde Kemal 4 golle yıldızlaşırken, Mertcan, Özkan ve İsmail 1'er golle skora katkı verdi. Geçen hafta da küme düşen Uşakspor engelini 4 golle geçen İzmir ekibi, son iki maçta toplam 11 gol atarak İkinci Lig Kırmızı Grup'ta en golcü ikinci takım konumuna yükseldi.

KEMAL 22 GOLLE ZİRVEDE

Menemen FK, 35 karşılaşmada 67 kez fileleri sarsarak şampiyonluğunu ilan eden 73 golle Amed Sportif'in ardından en skorer ikinci ekip oldu. Kemal Rüzgar bu sezon toplam 22 gol atarak sükse yaparken, Mertcan ise 13 golle tecrübeli oyuncuyu takip etti. Menemen FK, sezonun son maçında Amed Sportif ile deplasmanda oynayacak.

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