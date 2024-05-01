"Şike yapacak paramız yok"

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 37. Haftasında Ankaraspor- Nazilli Belediyespor'un yaptığı maçla ilgili Zonguldak Kömür'ün şikayeti üzerine TFF inceleme başlatmıştı. Bu gelişmelerin ardından Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, iddialarını kesin bir dille reddedip, Zonguldak Kömürspor camiasını hedef aldı. Kaya, "Daha önce 2000-2001 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Strum Graz maçında da oldu. 1 puanın yettiği yerde 2 takımın da riske girmemesi ve top çevirmesi çok normal. Maçta şut olmadığına ilişkin istatistik paylaşılıyor. Vanspor'un 6-1 biten maçında da istatistiklerin hepsi sıfır. Bu platformlarda 2 ve 3.liglerin istatistikleri yapılmıyor" dedi.

"ŞİKE YAPACAK PARAMIZ YOK"

ZONGULDAK Kömürspor yönetiminin kendi beceriksizliklerini, şike iddialarıyla örtmeye çalıştığını belirten Kaya, "Biz 2 milyon 300 bin TL para için 3 puanımızı sildirdik. Zonguldak ise 800 bin TL para için 3 puanını sildirdi. 3 puanları silinmeseydi bugün ligde kalacaklardı. Kendi başarısızlıklarını, örtmek için Ankaraspor ile şike yaptığımız söyleniyor. Bizim şike yapacak paramız da yok. Bunu bütün kamuoyu biliyor. Karacabey maçında bildiğiniz doğrandık. Biz de orada çıkıp Zonguldak yönetimi şike yapıyor, teşvik gönderiyor, bu yüzden yeniliyoruz diyerek isyan edebilirdik" ifadelerine yer verdi.