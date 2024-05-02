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Haberler Spor Altaylı genç Enes’ten siftah

Altaylı genç Enes’ten siftah

HABER MERKEZİ
Altaylı genç Enes’ten siftah
TRENDYOL 1. Lig'de küme düştüğü sezonda son olarak deplasmanda Boluspor'a 3-1 yenilerek üst üste 8. mağlubiyetini alan Altay'da genç orta saha oyuncusu Enes Öğrüce, profesyonel kariyerindeki ilk golü atmanın sevincini yaşadı. Müsabakanın 45+1. dakikasında rakip fileleri sarsarak takımını 1-0 öne geçiren Enes, 85. dakikada oyundan alınıp, 90 dakika sonunda sahadan yenilgiyle ayrılmalarına rağmen unutamayacağı bir maçı geride bıraktı. Teknik direktör Cüneyt Biçer'in göreve gelmesinin ardından ilk 11'de şans bulmaya başlayan 16 yaşındaki futbolcu, Altay'ın Türk futboluna yeni armağanı olarak gösteriliyor.
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