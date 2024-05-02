  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bodrum FK’da hataya yer yok

Bodrum FK’da hataya yer yok

DOĞANCAN BİNGÖL
Bodrum FK’da hataya yer yok
TRENDYOL 1. Lig'de Play-Off'ta geçen seneden yarım kalan hesabı kapatmak isteyen Bodrum FK, bu kez hata yapmak istemiyor. Geçen sene Pendikspor'a Play-Off finalinde yenilerek çok üzülen yeşil-beyazlı ekip, bu sene mutlu sona ulaşmak istiyor. Formdan düşen ve son 7 maçta yalnızca 2 galibiyet ve 5 beraberlik alabilen Muğla ekibi, ilk 7 yarışında yeni bir sayfa açmak istiyor. Önümüzdeki haftalarda Play-Off maçlarında karşılaşma ihtimali olan Kocaeli ile bir prova yapacak Bodrum FK ardından Süper Lig'e çıktığını ilan eden Göztepe'ye konuk olacak. Bu karşılaşmalardan alabileceği maksimum puanı toplamak isteyen Bodrum FK, rakibini bekleyecek.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA