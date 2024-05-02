Bodrum FK’da hataya yer yok

TRENDYOL 1. Lig'de Play-Off'ta geçen seneden yarım kalan hesabı kapatmak isteyen Bodrum FK, bu kez hata yapmak istemiyor. Geçen sene Pendikspor'a Play-Off finalinde yenilerek çok üzülen yeşil-beyazlı ekip, bu sene mutlu sona ulaşmak istiyor. Formdan düşen ve son 7 maçta yalnızca 2 galibiyet ve 5 beraberlik alabilen Muğla ekibi, ilk 7 yarışında yeni bir sayfa açmak istiyor. Önümüzdeki haftalarda Play-Off maçlarında karşılaşma ihtimali olan Kocaeli ile bir prova yapacak Bodrum FK ardından Süper Lig'e çıktığını ilan eden Göztepe'ye konuk olacak. Bu karşılaşmalardan alabileceği maksimum puanı toplamak isteyen Bodrum FK, rakibini bekleyecek.