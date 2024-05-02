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Haberler Spor Efeler, play-off 'ta ikinci tura yükseldi

Efeler, play-off 'ta ikinci tura yükseldi

İHA
Efeler, play-off ’ta ikinci tura yükseldi

TFF 3. Lig 2. Grup play-off mücadelesinde Efeler 09 SFK, Manisa deplasmanında rakibi Turgutluspor'u 4-1 mağlup etti.

STAT: Turgutlu 7 Eylül Stadı

HAKEMLER: Ozan Ergün, Kürşathan Akın, Ferhat Çalar

TURGUTLUSPOR: Zekeriya, Emre, Mert, Veysel Karani (Dk. 85 Ayhan), Tolga (Dk. 65 Berkay), Hamit, Recep (Dk. 46 Mert Ö.), Alperen, Uğur (Dk. 46 Mustafa), Ekrem (Dk. 46 Ozan), Noyan

Teknik Direktör: Eray Gülay

EFELER 09 SFK: Kemal Mert, Berkan (Dk. 60 Atakan), Furkan T. (Dk. 86 Eren), Furkan K., Alpay, Sabutay Alper, Enis, Burak, Tuğay (Dk. 80 Enescan), Uğur (Dk. 61 Hakan Can), Tayyip Mevlüt (Dk. 61 Mustafa)

Teknik Direktör: Veyis Kanber

Sarı kartlar: Emre Okkay, Veysel Karani Ünal (Turgutluspor), Enis Çelik, Tayyip Mevlüt Kaya, Kemal Mert Özyiğit (Efeler 09 SFK)

GOLLER: Dk. 12, Dk. 34 Tayyip Mevlüt Kaya, Dk. 45 Tuğay Adamcıl, Dk. 84 (P) Burak Özbakır (Efeler 09 SFK), Dk. 89 (P) Alperen Aydın (Turgutluspor)

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