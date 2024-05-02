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Manisalı güreşçiler 3 madalya kazandı

HABER MERKEZİ
Manisalı güreşçiler 3 madalya kazandı
GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından Edirne'de düzenlenen Okul Sporları Grekoromen Güreş 11-12 Yaş Küçükler Türkiye Birinciliği'nde Manisa'yı temsil eden sporculardan 38 kg kategorisinde Ramazan Özman, 41 kg'da Ömer Faruk Ariç, 68 kg'da Seyit Ali Yıldız ve 80 kg'da Yusuf Emir Yünden Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıktı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Öztürk, Manisa'nın spor alanında elde ettiği bu tür başarıların gençlerin spor yapma isteğini ve yeteneklerini artırarak geleceğe daha umutlu bakmalarını sağladığını belirterek, bu başarının genç sporcuların azim ve kararlılıkla çalışmasının bir göstergesi olduğunu söyledi.
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