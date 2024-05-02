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Haberler Spor Menemen’de tatlı telaş

Menemen’de tatlı telaş

HABER MERKEZİ
Menemen’de tatlı telaş
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonu ilk 6 içinde tamamlayan Menemen FK'da Play-Off heyecanı yaşanıyor. Son olarak evinde Derincespor'u farklı mağlup eden sarı-lacivertli ekip, hafta sonu ligin son maçında Amed Sportif ile kozlarını paylaşacak. Bu maçın ardından önümüzdeki hafta Play-Off oynayacak İzmir ekibi, sezonu 1. Lig ile tamamlamak istiyor. Teknik direktör Yılmaz Vural'ın dümene geçmesinin ardından yükselişe geçen ve sezon boyu bunu sürdüren İzmir temsilcisi, tatlı telaşı zafer ile sonuçlandırmayı hedefliyor. Oyuncularıyla birebir toplantılar yapan tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'ın motivasyon yüklemesi yaptığı öğrenildi.
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