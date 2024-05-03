Altay’ın kahır serisi

TRENDYOL 1. Lig'de küme düşmesi kesinleşen ve son 8 maçını kaybeden Altay, bir mağlubiyet daha alması halinde tarihindeki en uzun mağlup olma serisini yaşayacak. İki sezon önce Süper Lig'de üst üste 8 karşılaşmadan eli boş ayrılıp tarihinin en kötü performansını sergileyen siyah-beyazlı İzmir temsilcisi, bu sezon da aynı seriyi tekrarladı.

RAKİP ADANASPOR

Son 8 haftada Ümraniyespor (D), Gençlerbirliği, Sakaryaspor (D), Bandırmaspor, Eyüpspor (D), Çorum FK, Manisa FK ve Boluspor'a yenilen siyah-beyazlı takım, pazar günü evinde Adanaspor'a da mağlup olması halinde 9'da 0 çekerek kulüp tarihine geçecek.