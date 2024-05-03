  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Altay'ın kahır serisi

Altay'ın kahır serisi

HABER MERKEZİ
Altay’ın kahır serisi

TRENDYOL 1. Lig'de küme düşmesi kesinleşen ve son 8 maçını kaybeden Altay, bir mağlubiyet daha alması halinde tarihindeki en uzun mağlup olma serisini yaşayacak. İki sezon önce Süper Lig'de üst üste 8 karşılaşmadan eli boş ayrılıp tarihinin en kötü performansını sergileyen siyah-beyazlı İzmir temsilcisi, bu sezon da aynı seriyi tekrarladı.

RAKİP ADANASPOR

Son 8 haftada Ümraniyespor (D), Gençlerbirliği, Sakaryaspor (D), Bandırmaspor, Eyüpspor (D), Çorum FK, Manisa FK ve Boluspor'a yenilen siyah-beyazlı takım, pazar günü evinde Adanaspor'a da mağlup olması halinde 9'da 0 çekerek kulüp tarihine geçecek.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA