Ayvalıkgücü penaltılarda güldü

TFF 3. Lig Play-Off 1. Tur maçında Ayvalıkgücü sahasında konuk ettiği Edirnespor'u penaltılar sonucu mağlup ederek ikinci tura çıktı. Karşılaşmaya iki takım da atak başladı. Ev sahibi 35. dakikada Tugay'ın düşürülmesiyle penaltı kazandı. Atışı kullanan Tugay takımını 1-0 öne geçti. 64'te Edirne atağında sağ çaprazdan mükemmel vuran Said eşitliği sağladı: 1-1. 90 dakika bu skorla sona erdi ve uzatmalara geçildi. İki tarafın da kontrollü oynadığı uzatmada önemli pozisyon olmadı ve penaltılara gidildi. Edirne'de Uğur'un kullandığı ilk penaltıyı Taner kurtardı. Ayvalıkgücü oyuncuları 4 penaltıda da hata yapmazken, Abdülsamet'in son penaltısını da kaleci Taner kurtardı ve Balıkesir temsilcisi bir üst tura yükseldi.