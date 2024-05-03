Efeler turladı

TFF 3. Lig Play-Off 1. Tur maçında iki Ege ekibinin mücadelesinde Efeler 09 deplasmanda Turgutluspor'u farklı mağlup ederek 2. Tur'a adını yazdırdı: 1-4. Maça konuk Efeler atak başladı. 4'te Efeler kontra atağında Burak kaleci Zekeriya ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı. 12'de Uğur'un pasında Tayyip Mevlüt kaleci Zekeriya'nın yanından topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 19'da Turgutluspor mutlak golden oldu. Uğur'un sağdan ortasında arka direkte Alperen topu auta attı. 34'te Burak'ın sağdan ortasında Tayyip Mevlüt bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi. 45'te sağdan yine Burak ortaladı, Tugay ilk yarının skorunu belirledi: 0-3.

PENALTILAR DAMGA VURDU

84'te soldan gelişen Turgutlu ceza alanı içinde Enescan, Ozan tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan günün yıldız ismi Burak farkı 5'e çıkardı: 0-4. 89'da Alperen, Enescan'ın müdahalesiyle kendini yerde buldu. Hakem beyaz noktayı gösterirken Alperen skoru 4-1'e getirdi. Ve Efeler 09, Turgutlu'yu mağlup ederek adını 2. Tur'a yazdırdı.

BİR TARAFTA HÜZÜN BİR TARAFTA SEVİNÇ

İKİ Ege ekibini karşı karşıya getiren maçta Efeler 09, Turgutluspor'u 4-1 mağlup ederken, bir tarafta sevinç bir tarafta hüzün yaşandı. Normal sezonda Turgutlu ile ilk maçta berabere kalan, ikinci yarıda da rakibine 3-2 yenilen Efeler 09, Kasaba'yı ilk kez yenerken Burak, üç asist, bir de penaltı golüyle yıldızlaştı.