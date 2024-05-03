Manisa FK garanti peşinde

TRENDYOL 1. Lig'de sezona büyük umutlarla başlayan ancak istikrarı bir türlü tutturamayan Manisa FK artık korkulu rüyadan uyanmak istiyor. Geride kalan 32 karşılaşmada sahadan 8 galibiyet, 13 beraberlik ve 11 de yenilgiyle ayrılarak hanesine 37 puan yazdıran siyah-beyazlılar bu hafta evinde oynayacağı Bolu maçını kazanıp işini garantiye almanın hesaplarını yapıyor.

GALİBİYET YETECEK

Lig maratonunda bitime 2 hafta kala küme düşme ihtimali bulunan Manisa FK, pazar günü evinde Boluspor'u yenerse rakiplerine bakmaksızın ligde kalacak. Geçen hafta Adanaspor deplasmanından 1 puan alarak düşme hattındaki rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen siyah-beyazlılar, bu hafta sahadan üstün taraf olarak ayrılarak son haftayı rahat geçirmek istiyor. Manisa temsilcisi ilk yarıda deplasmanda 1-0 yenildiği rakibini bu kez devirerek hem rövanşı almak hem de lige tutunmanın hesaplarını yapıyor.

TEKNİK DİREKTÖR DEVRİM İNANÇLI

MANİSA FK Teknik Direktörü Levent Devrim, yaptığı açıklamayla takıma güveninin tam olduğunu söyledi. Devrim, "Rakibimiz Play-Off hattında yer alıyor. Kritik bir konumdalar. Dolayısıyla çok zorlu bir mücadele olacak. Biz kendimize odaklanacağız ve kazanıp sezonu rahat bitireceğiz" dedi.