Özbek’e rakip çıktı

GALATASARAY'DA seçim günü yaklaşırken, Dursun Özbek'in rakipleri de belli olmaya başlıyor. listelerin verilmesine az bir süre kala Profesör Doktor Süheyl Batum'un yarışa gireceği öğrenildi. Tüm gelişmelerin yanı sıra sarı-kırmızılıların eski başkanlarından Ünal Aysal'da Batum'a destek verdiğini belirtti.

Aysal'ın yönetim kurulunda olmasa bile Sportif A.Ş.'de görev yapması bekleniyor. Aysal dışında ise Batum'un listesinde Rezan Epözdemir, Mete İkiz ve Turgay Kıran gibi isimlerin de yer alacağı öne sürüldü.

ERDEM TİMUR LİSTEDE YOK

Öte yandan Mevcut başkan Dursun Özbek'in yeni listesinde Erden Timur'un olmayacağı ciddi şekilde konuşuluyor. Ancak Timur'un Sportif A.Ş Başkan Vekili görevine devam edeceği ise gündeme geldi. Timur ise şuan tek gündemlerinin şampiyonluk olduğunu belirterek zamanı geldiğinde karar vereceğini söyledi.