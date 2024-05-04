Merkezefendi’de mason ayrıldı

Basketbol Süper Lig'de son maçına çıkmaya hazırlanan Merkezefendi Belediyesi Basketbol'da erken bir ayrılık yaşandı. Denizli ekibinde bu sezon önemli işlere imza atarak performansıyla göz dolduran Nathanel Marvin Mason takımdan ayrıldı. Bir ay önce çocuğu dünyaya gelen Mason, ailesinin yanına ülkesi ABD'ye döndü. Amerikalı gard bu sezon Merkezfendi formasıyla 22 maçta 19.6 sayı ortalaması tutturarak takımın en skorer ismi olmuştu. Denizli temsilcisine Fransa'nın Le Mans takımından bu sezon transfer olan başarılı gard kariyerinde Avtodor Saratov ve Hapoel Eilat ekiplerinde de forma giydi.