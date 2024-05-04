Trabzonspor Samsun önünde

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında bugün bir başka Karadeniz ekibi Samsunspor'un konuğu olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Süper Lig'de 58 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavili takım, Samsunspor deplasmanından galibiyetle dönerek yerini koruyup seri yapmak istiyor. 39 puanla 13. basamakta yer alan Samsunspor ise sahasında galip gelerek küme düşme hattından iyice uzaklaşmak istiyor. 12 yıl sonra Süper Lig'de kendi sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak Samsunspor'da, karşılaşma için satışa çıkan 30 bin 548 biletin tamamına yakını satıldı.