Buca çok mutlu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off oynayacak Bucaspor 1928, sezonun son maçında Diyarbekirspor'u evinde 3-1 yendi. 8. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Arda, vuruşunu yaptı. Kaleci Aziz, son anda topu auta çeldi. 28'de sağdan Yılmaz, ceza yayı üzerinden sert ve isabetli bir şut çekti, top az farkla auta gitti. 33'te Erdal'ın sağdan kullandığı serbest vuruşa Emre Erdem kafayla vurdu, kaleci son anda topu kornere çeldi. 45+1'de Yasin, sağdan rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine girdi ve pasını Yılmaz Özeren'e verdi. Gelişine sert vuran oyuncu, kaleciyi geçemedi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

53'te sağ kanattan ceza sahası içine sarkan Ömer, kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Soldan Erhan, rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine sarktı. Topu ortalayan oyuncu, Ömer ile buluşturdu. Beklemeden vuruşunu yapan oyuncu fileleri havalandırdı: 2-0. 71'de Bucaspor 1928 savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle, Bünyamin topu önünde buldu, kaleciyi çalımlayan oyuncu, topu ağlara gönderdi: 2-1. 72'te soldan ceza sahası içine giren Zeki'ye Muhammed müdahalede bulundu. Hakem penaltı kararı verdi. 73'te Yasin, penaltı vuruşunu ağlara gönderdi. Müsabaka ev sahibi Bucaspor 1928'in üstünlüğüyle sona erdi.