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Haberler Spor Denizlispor ve Uşak veda etti

Denizlispor ve Uşak veda etti

HABER MERKEZİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Denizlispor ve Uşakspor dün oynadıkları maçlarla bir serüveni sonlandırdı. Bu sezon oldukça kötü performans sergileyen ve küme düşen iki Ege temsilcisi dün oynanan son hafta maçlarıyla 2. Lig'e veda etti. Denizlispor deplasmanda Belediye Derincespor karşısında 32. dakikada Mustafa'nın golüyle öne geçse de 45+2'de Melik ve 90'da Berat Ali'nin kaydettiği gollerle sahadan yenilgiyle ayrıldı: 2-1.

Uşakspor ise evinde Sarıyer'e Oğuzhan (2), Özgürcan (Kk), Cuma ve Umut'un golleriyle 5-0 yenildi. İki Ege temsilcisi aynı kaderi paylaşırken, 3. Lig'in yolunu tuttu.

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