Derbide KSK güldü

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son maçında dün oynana Ege derbisinde, Pınar Karşıyaka, deplasmanda Manesa BŞB'yi 98-80 yenmeyi başardı. Karşılaşmaya her iki takım da etkili başladı. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmanın ilk periyodu konuk Pınar Karşıyaka'nın 26-24 üstünlüğü ile geçildi. Yeşil-kırmızılılar, Manisa BŞB önünde ikinci periyotta farkı daha da açarken, Pınar KSK soyunma odasına 50-40 önde girdi. Üçüncü periyotta ev sahibi Manisa ekibi, farkı azaltmak adına Russel, Cruz ve Luther ile önemli sayılar bulsa da son bölüme Karşıyaka'nın 71-67 üstünlüğü ile girdi. Manisa BŞB'nin dördüncü periyotta gardı iyice düştü. Yeşil-kırmızılılar, son periyotta Collum ve Brown'ın basketleriyle farkı iyice açarak maçı 98-80 kazandı