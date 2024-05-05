  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Derbide KSK güldü

Derbide KSK güldü

İzmir ekibi deplasmanda Manisa BŞB’yi yenmeyi başardı. Yeşil-kırmızılılar, zorlu maçı 18 sayı farkla kazandı. Bu sonuçla KSK Play-Off'ta Galatasaray ile, Manisa ise Beşiktaş ile eşleşti

CÜNEYT HASÇELİK
Derbide KSK güldü
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son maçında dün oynana Ege derbisinde, Pınar Karşıyaka, deplasmanda Manesa BŞB'yi 98-80 yenmeyi başardı. Karşılaşmaya her iki takım da etkili başladı. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmanın ilk periyodu konuk Pınar Karşıyaka'nın 26-24 üstünlüğü ile geçildi. Yeşil-kırmızılılar, Manisa BŞB önünde ikinci periyotta farkı daha da açarken, Pınar KSK soyunma odasına 50-40 önde girdi. Üçüncü periyotta ev sahibi Manisa ekibi, farkı azaltmak adına Russel, Cruz ve Luther ile önemli sayılar bulsa da son bölüme Karşıyaka'nın 71-67 üstünlüğü ile girdi. Manisa BŞB'nin dördüncü periyotta gardı iyice düştü. Yeşil-kırmızılılar, son periyotta Collum ve Brown'ın basketleriyle farkı iyice açarak maçı 98-80 kazandı
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA