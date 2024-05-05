Egeliler evinde

TRENDYOL 1. Lig'de mücadele eden iki Egeli Bodrum FK ve Manisa FK bugün kendileri için hayati maçlarda galibiyet kovalayacak. Bodrum temsilcisi ilk 6'yı; Manisa ekibi ise ligde kalışını ilan etmek için sahaya çıkacak. Play-Off mücadelesi veren Bodrum FK bugün Bodrum İlçe Stadı'nda Kocaelispor'u konuk edecek.

Yeşilbeyazlılar, Körfez ekibinden puan aldığı takdirde sezonu ilk 6 takım içinde bitirmeyi grantileyecek. Muğla ekibinde teknik direktör İsmet Taşdemir, geçen sezon Play-Off finali oynadıklarını hatırlatarak, "Camiamıza aynı heyecanları yaşatmak istiyoruz. Play-off hattında çok avantajlıyız, sadece işi resmiyete dökeceğiz" dedi.

MANİSA EN KRİTİK VİRAJDA

Ligde son 2 haftaya küme düşme ihtimaliyle giren Manisa FK ise evinde Boluspor'la Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynayacak. Lige tutunma mücadelesi veren siyah-beyazlılar karşılaşmadan 1 puanla ayrılsa dahi işini matematiksel olarak garantiye alacak.