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Egeliler evinde

Bodrum sahasında Kocaeli’den puan alıp Play-Off’u; Manisa ise Bolu’ya kaybetmeyip lige tutunmayı garantilemek istiyor

HABER MERKEZİ
Egeliler evinde

TRENDYOL 1. Lig'de mücadele eden iki Egeli Bodrum FK ve Manisa FK bugün kendileri için hayati maçlarda galibiyet kovalayacak. Bodrum temsilcisi ilk 6'yı; Manisa ekibi ise ligde kalışını ilan etmek için sahaya çıkacak. Play-Off mücadelesi veren Bodrum FK bugün Bodrum İlçe Stadı'nda Kocaelispor'u konuk edecek.

Yeşilbeyazlılar, Körfez ekibinden puan aldığı takdirde sezonu ilk 6 takım içinde bitirmeyi grantileyecek. Muğla ekibinde teknik direktör İsmet Taşdemir, geçen sezon Play-Off finali oynadıklarını hatırlatarak, "Camiamıza aynı heyecanları yaşatmak istiyoruz. Play-off hattında çok avantajlıyız, sadece işi resmiyete dökeceğiz" dedi.

MANİSA EN KRİTİK VİRAJDA

Ligde son 2 haftaya küme düşme ihtimaliyle giren Manisa FK ise evinde Boluspor'la Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynayacak. Lige tutunma mücadelesi veren siyah-beyazlılar karşılaşmadan 1 puanla ayrılsa dahi işini matematiksel olarak garantiye alacak.

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