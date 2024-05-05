Göztepe, Benli ile anlaştı

YENİ yapılanmasıyla bu sezon Türkiye Basketbol 2. Lig'e katılacak olan Göztepe Basketbol, eski oyuncu ve yöneticisi Ali Benli'yi idari menajerliğe getirdi. Altyapıda iki yıldır kulübün idari koordinatörlüğünü ve 2000-2004 yılları arasında Göztepe Basketbol A Takım kaptanlığını yapan Benli dün imzayı attı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde konuşan Ali Benli, "Yirmi yıl sonra tekrar parkeye inecek A takımımızın İdari Koordinatörü olduğum için çok mutluyum. Burada kaptanlık yaptım ve şampiyonluk yaşadım. Göztepe'mizin 100. yılında basketbol şubemizi en iyi yerlere getirmek için çalışacağız" dedi.