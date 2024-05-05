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Haberler Spor Kaf-Kaf kongreyi bekliyor

Kaf-Kaf kongreyi bekliyor

Play-Off’tan elenen KSK’de kararlar 1 Haziran’daki genel kurulu sonrası verilecek. Tam 11 oyuncunun kontratı bitti

HABER MERKEZİ
Kaf-Kaf kongreyi bekliyor

TFF 2. Lig hayallerine bu sezon da veda eden Karşıyaka'da gözler kongre sürecine çevrildi. Yeşil-kırmızılılarda teknik heyet ve takımın geleceğiyle ilgili kararların 1 Haziran'da yapılacak olağan seçimli kongre sonrası verilmesi bekleniyor. Gelecek sezon için opsiyonlu olan Teknik Direktör Erkan Sözeri'nin sözleşmesinin bittiği yeşil-kırmızılılarda 3'ü kiralık 11 futbolcunun kontratı da sona eriyor. Beşiktaş'tan kiralanan Bilal Ceylan'ın yanı sıra yine kiralık gelip çıktığı ilk maçta sakatlanarak sezonu kapatan Efe Tatlı ve yine çapraz bağları kopan Erdem Gökçe'nin kontratları bitti.

KADRODA 13 OYUNCU KALACAK

TAKIMDA forma bulan futbolculardan Fatih Taşdelen, Barış Sağır, Emre Keleşoğlu, Erdinç, Mehmet Alaeddinoğlu, Şeref ile kaleciler Haydar ve Enes Kalyoncu'nun sözleşmeleri de sonlandı. Yine devre arasında kadrodan elenip lisansı yenilenmeyen Adem Büyük de serbest kaldı. Adnan Emir, Alpay, Cenk Ahmet, Emre Can Heptazeler, Enes Nalbantoğlu, Ferdi, Hakan, Hasan, İsmail, Mustafa Durgun, Ömer Alper, Sefa ve yine çapraz bağları kopan Yasin Ozan'ın kontratları ise sürüyor. Başkan İlker Ergüllü kongrede aday olup olmayacağıyla ilgili resmi kararını henüz açıklamadı.

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