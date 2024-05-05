Milli atletlerden bronz madalya

MİLLİ atletler Ramil Guliyev ile Salih Teksöz, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen turnuvada bronz madalya kazandı. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ramil Guliyev, sakalıktan sonra sezonun ilk yarışını Dubai'de koştu.

200 metrede piste çıkan milli atlet, 20.77'lik derecesiyle üçüncü oldu. Milli sporculardan Salih Teksöz de 800 metre yarışındaki 1.48.09'luk derecesiyle bronz madalya elde etti. Guliyev, "Toplayacağımız puanlarla 2024 Paris kotasını alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.