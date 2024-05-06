Bodrum FK final aşkına

Trendyol 1. Lig'de Play- Off'u garantileyen ve üçüncü sıra mücadelesi veren Bodrum FK, sahasında en önemli rakibi Kocaelispor'u 3-0 yenmeyi başardı. Yeşil-beyazlılar maça adeta golle başladı. 3. dakikada Emir'in hatalı pasında topu kapan Üzeyir sağdan ceza alanına kesti. Kenan arka dikekte uçarak kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0. 14'te Gökdeniz'in sol çaprazdan gol denemesinde top direği sıyırdı. 39'da Gökdeniz'in pasında topla ceza alanına giren Samet farkı ikiye çıkardı: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

RAKİBİNE ŞANS TANIMADI

61'de Üzeyir'in ortasında Mohammed'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan son anda topu çeldi. 66'da Üzeyir'in sağdan çevirdiği top Bridze'den sekti. Topu önünde bulan Mohammed düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0. 73'te Koceaelispor'da Skhirtladze topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

SEKİZ MAÇTIR KAYBETMİYOR

İkinci yarıya istikrarsız sonuçlarla başlayan Bodrum FK, Kocaeli galibiyetiyle yenilmezliğini sürdürdü. Ligdeki son mağlubiyetini evinde lider Eyüpspor önünde alan Muğla ekibi yenilmezliğini sekiz maça çıkardı. Yeşil-beyazlılar bu süreçte beş beraberlik, 3 de galibiyet elde etti.