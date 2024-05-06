  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor F.Bahçe Konya virajında

F.Bahçe Konya virajında

Kanarya’nın Konya’daki sınavı 20.00’de başlayacak, Bahattin Şimşek yönetecek

HABER MERKEZİ
F.Bahçe Konya virajında
Şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında bugün TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Sarı-lacivertlilerde Konyaspor maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor. Beşiktaş derbisinde sakatlanan İsmail Yüksek'in yanı sıra saha çalışmalarına başlayan Jayden Oosterwolde, mücadelede takımlarını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, bugün oynanacak maçta kart görmeleri durumunda Mondihome Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA