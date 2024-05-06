G.Saray’dan gol şov

Süper Lig'de lider Galatasaray, en çok puan toplayan takım rekorunu kırdığı maçta Sivasspor'u farklı mağlup etti: 6-1. 11. dakikada Barış Alper Yılmaz, bekletmeden meşin yuvarlağı çevirdi. Ziyech, tek vuruşta ağları havalandırdı: 1-0. 38'de Köhn'ün pasında sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı penaltı noktasına doğru çevirdi. Icardi'nin bıraktığı topta Mertens, altıpas çizgisi üzerinde meşin yuvarlağa dokunarak fileleri havalandırdı: 2-0.

İKİNCİ YARI GOL YAĞMURU

54'te Turgunboev'in kullandığı kornerde Manaj, topu aşırttı. Caner, ağları havalandırdı: 2-1. 59'da Mertens'in sağ kanattan açtığı ortada Icardi, penaltı noktasında topa dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1. 60'ta Ziyech'in ceza yayı önündeki şutunda meşin yuvarlak, ağları havalandırdı: 4-1. 73'te Barış Alper Yılmaz'ın aşırtma pasında Icardi, meşin yuvarlağı kafayla Mertens'e aktardı. Belçikalı oyuncunun ceza yayında çektiği şutta top ağlara gitti: 5-1. 85'te Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde Icardi, skoru belirledi: 6-1.

REKORUN TEK SAHİBİ OLDU

Sarı-Kırmızılı ekip, Sivasspor mücadelesine yeni bir rekoru kırmak için çıkmıştı. Galatasaray, Sivasspor'u sahasında mağlup ederek Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu kırdı. Galatasaray, Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanan Adana Demirspor mücadelesini kazanmasıyla puanını 93'e çıkarmış, Fenerbahçe'nin de rekoruna ortak olmuştu. Galatasaray, 96 puanla rekorun yeni sahibi oldu.

OKAN BURUK İSTİKRARI SEÇTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanan Adana Demirspor maçının ilk 11'ine göre Sivasspor mücadelesinde değişikliğe gitmedi. Kazanan kadroyu bozmayan tecrübeli teknik adam istikrarı seçti. Galatasaray, Sivasspor mücadelesine şu 11 ile çıktı: "Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi."

RAMS PARK YİNE KAPALI GİŞE

Sarı-Kırmızılı ekip, Sivasspor müsabakasını da dolu tribünler önünde oynadı. Son 2 sezondur iç saha maçlarına 40 bin ortalamanın üzerinde seyirci çeken Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasında da taraftarının desteğini yakından hissetti. Mücadeleyi 45 binden fazla taraftar, tribünden takip etti.