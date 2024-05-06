Karşıyaka’da Ergüllü kararsız

TFF 3. Lig'deki Play-Off ilk turunda Anadolu Üniversitesi'ne elenerek futbolda sezonu yine mutsuz tamamlayan Karşıyaka'da gözler 1 Haziran'daki olağan genel kurula çevrilirken, Başkan İlker Ergüllü adaylıkla ilgili kararsız kaldı. Ergüllü'nün daha önce yeni dönemle ilgili hazırlık yapmasına rağmen Play-Off başarısızlığı sonrası frene bastığı öğrenildi.

YOĞUN TEPKİ ALDI

Sezonun büyük bölümünde futbol şubesinde yer almayan ve yaşanan krizde istifa etmesine rağmen 20 Şubat'ta başkanlığı devralan İlker Ergüllü'nün kendi kurmadığı futbol takımının Play-Off başarısızlığı sonrası aldığı tepkiler nedeniyle görevi sürdürmeyi istemediği konuşuluyor. Ergüllü'nün Play-Off'ta şampiyonluk için prim kampanyası başlatıp ilk anda toplam 15 milyon TL destek sözü alan Ergüllü'nün kafasında yeni sezon öncesi camiadan gelecek maddi katkı konusunda da soru işaretleri bulunduğu öğrenildi. Karşıyaka'da başkanlık için kulislerde adı geçen isimler de kulübün içinde bulunduğu tabloda bir adım atmadı.