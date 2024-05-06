  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Türkiye Kupası'nda yarı finalin hakemleri açıklandı

Türkiye Kupası'nda yarı finalin hakemleri açıklandı

Son dakika spor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları oynanacak. Kritik karşılaşmalar öncesi, bu müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

HABER MERKEZİ
Türkiye Kupası’nda yarı finalin hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

Beşiktaş ve Ankaragücü arasındaki karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Yarı finalin diğer eşleşmesi Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçında ise Cihan Aydın görev yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş-Ankaragücü maçı 7 Mayıs'ta, Fatih Karagümrük-Trabzonspor karşılaşması ise 8 Mayıs'ta oynanacak.

Her iki mücadele de 20.30'da başlayacak.

Beşiktaş ve Ankaragücü arasındaki ilk karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlanmıştı. Trabzonspor ise sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etmişti.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA