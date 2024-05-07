Aliağa Petkim 4. kez 100’ledi

BASKETBOL Süper Ligi'nin son haftasında Aliağa Petkimspor, hafta sonu oynanan Bodrumspor müsabakasında 120 sayı atarak bu sezon 4. kez 100 ve üzeri sayı üretmeyi başardı. İzmir ekibi bu istatistikle ligdeki takımlar arasında en fazla üç haneli sayıya ulaşan ekiplerin başında geldi. Aliağa, bu sezon daha önce 5. hafta mücadelesinde Tofaş'a 107, 12. hafta müsabakasında Darüşşafaka'ya 112 ve 22. hafta karşılaşmasında da Manisa Büyükşehir'e 106 sayı atmıştı. Öte yandan Süper Lig'de sezonu 7. sırada bitirerek Play-Off oynamaya hak kazanan Aliağa Petkimspor rakibini bekliyor. Ligi 2. sırada tamamlayacak takımla çeyrek final mücadelesine çıkacak olan İzmir ekibi, A. Efes veya Fenerbahçe ile eşleşecek.