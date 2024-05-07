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Haberler Spor Altay’ın kahır sezonu

Altay’ın kahır sezonu

HABER MERKEZİ
Altay’ın kahır sezonu
TRENDYOL 1. Lig'in 29. haftasında Eyüpspor'a mağlup olarak küme düşmesi kesinleşen Altay, tarihinin en karanlık günlerini yaşamaya devam ediyor. Ligde 9 maçlık mağlubiyet serisine imza atan İzmir ekibi, son galibiyetini Şubat ayında oynanan Giresunspor karşısında almıştı. Siyah-beyazlılar o tarihten bu yana 3 puana hasret kalırken, kulüpte de sular durulmuyor. Eski yabancı futbolcularından Alhassan Adamu'nun Nijerya'daki kulübüne ödenmeyen yetiştiricilik bedeli yüzünden 6 puanı silinen İzmir ekibinin, bu sezon toplamda 9 puanı silinmiş oldu. 600 milyon TL'yi aşkın borcu bulunan Altay'da oyuncular maaşlarını alamazken, kulüp personeline de aylardır ödeme yapılmadığı öğrenildi. Sezon sonunda birçok oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.
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