Altay’ın kahır sezonu

TRENDYOL 1. Lig'in 29. haftasında Eyüpspor'a mağlup olarak küme düşmesi kesinleşen Altay, tarihinin en karanlık günlerini yaşamaya devam ediyor. Ligde 9 maçlık mağlubiyet serisine imza atan İzmir ekibi, son galibiyetini Şubat ayında oynanan Giresunspor karşısında almıştı. Siyah-beyazlılar o tarihten bu yana 3 puana hasret kalırken, kulüpte de sular durulmuyor. Eski yabancı futbolcularından Alhassan Adamu'nun Nijerya'daki kulübüne ödenmeyen yetiştiricilik bedeli yüzünden 6 puanı silinen İzmir ekibinin, bu sezon toplamda 9 puanı silinmiş oldu. 600 milyon TL'yi aşkın borcu bulunan Altay'da oyuncular maaşlarını alamazken, kulüp personeline de aylardır ödeme yapılmadığı öğrenildi. Sezon sonunda birçok oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.