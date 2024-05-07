aTV’de kupa heyecanı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında bugün MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Ankara'da oynanan ve golsüz sona eren ilk müsabakanın rövanşında iki ekip, Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Kupa şölenini ATV canlı olarak ekranlara getirecek. Mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf kupada finale yükselecek. Siyah-beyazlılarda bugünkü kardşılama öncesi önemli eksikler göze çarpıyor. Sakat olan Tayfur Bingöl, Hadziahmetovic ve Zaynutdinov'un yanı sıra ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere ülkesi Gana'ya giden Amartey bugün kadroda yok. Tedavileri süren Masuaku, Gedson Fernandes ve Colley'in durumu ise maç saatinde netleşecek