Bandırmaspor Play-Off’u istiyor

TRENDYOL 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Ankara Keçiörencü'nü 2-1 yenerek son haftaya Play- Off hattında giren Bandırmaspor'da hesaplar yapılmaya başlandı. Son maçlara girilirken 50 puanda bulunan Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Boluspor arasında ilginç bir durum oluştu. Üçlü averajda üstte yer alan Bandırmaspor, son hafta Boluspor ile ikili averaja kalması halinde rakibinin altında kalacak. Bordo-beyazlılar son hafta kazanıp ya rakipleriyle aynı puanda olmayı ya da Boluspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.