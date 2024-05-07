Efeler çok mutlu

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off 2. Tur ilk maçında Efeler 09 SFK, deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ni 2-1 yenerek avantajı kaptı. İki takım arasındaki rövanş maçı cuma günü saat 16.00'da Aydın'da oynanacak. Efeler, özellikle Tayyip Mevlüt ve Uğur Çetinkaya ile etkili olmaya çalıştı. 13. dakikada Uğur Çetinkaya ceza sahası dışından kaleci Şener'in beklemediği anda yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

İKİNCİ YARI KARŞILIKLI GOLLER

44'te savunma arkasına atılan topla biran da şans bulan Deniz, hamle yapmakta gecikince Alper araya girdi. İkinci yarıya da Efeler 09 daha etkili başladı. Yeşil-beyazlılar, rakibini orta alandaki baskısıyla bunalttı. 56'da ani gelişen Efeler'de Uğur Çetinkaya yay üzerinde topu kontrol edip harika bir vuruşla farkı ikiye çıkardı: 0-2. 80'de Tezcan Erdoğan, karambolde topu ağlara yolladı ve skoru belirledi: 1-2.

Efeler 09 SFK'nın genç yıldızı Uğur Çetinkaya, attığı iki golle zaferin baş mimarı oldu. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon 28 maçta görev alırken gol sayısını da altıya çıkardı.